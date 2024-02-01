1 лютого рідні захисників Маріуполя вийшли на мирну акцію у Львові. Пікетувальники мали на меті нагадати усьому світу про тих, хто героїчно обороняв місто Марії й вже другий рік залишається в катівні ворога.
Чоловік та син Олени потрапили в полон на весні 2022 року.
«Чоловік виходив з Азовсталі, а син трохи раніше. Вони були військовослужбовцями нацгвардії. Про сина я знаю тільки, що він знаходиться на території денеер, а про чоловіка, що був в Оленівці та був поранений. Наша місія, щоб люди підіймалися разом з сім’ями полонених вимагали від влади та всіх хто має на це вплив звільнити наших бранців», – каже Олена.
За інформацією командира бригади «Азов» Дениса Прокопенка в російському полоні досі знаходяться 900 бійців бригади. Обмін азовців лишається ускладненим. Під час наймасштабнішого за весь час обміну, що відбувся 31 січня, не повернувся додому жоден військовослужбовець бригади.
«Мій син «азовець», йому пощастило повернутися в травні минулого року пробувши в полоні майже рік. Але я пообіцяла, що буду виходити на акції доки не звільнять всіх його побратимів. Я сказала, що не буде такого, щоб тут стояла одна мама тому, що її син виходитиме останнім. Ми разом маємо бути голосом всіх військовополонених», – каже учасниця акції, на ім'я Дана.
Саме особливе ставлення окупантів до бійців «Азова» спонукає родичів бути більш наполегливими.
«Ми не опускаємо руки – ми боремось за повернення усіх оборонців Маріуполя додому! Борімося разом за їх визволення, нагадуймо щодня про тих, хто боровся за нас!», – каже координаторка спільноти родин військовополонених Маріупольського гарнізону Ірина Новосядло.