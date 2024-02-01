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Стати голосом полонених. Рідні захисників Маріуполя вийшли на акцію у Львові

Пікетувальники мали на меті нагадати усьому світу про тих, хто героїчно обороняв місто Марії й вже другий рік залишається в катівні ворога.

Стати голосом полонених. Рідні захисників Маріуполя вийшли на акцію у Львові
Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

1 лютого рідні захисників Маріуполя вийшли на мирну акцію у Львові. Пікетувальники мали на меті нагадати усьому світу про тих, хто героїчно обороняв місто Марії й вже другий рік залишається в катівні ворога.

Фото: Іван Станіславський

Чоловік та син Олени потрапили в полон на весні 2022 року.

Фото: Іван Станіславський

«Чоловік виходив з Азовсталі, а син трохи раніше. Вони були військовослужбовцями нацгвардії. Про сина я знаю тільки, що він знаходиться на території денеер, а про чоловіка, що був в Оленівці та був поранений. Наша місія, щоб люди підіймалися разом з сім’ями полонених вимагали від влади та всіх хто має на це вплив звільнити наших бранців», – каже Олена.

Фото: Іван Станіславський

За інформацією командира бригади «Азов» Дениса Прокопенка в російському полоні досі знаходяться 900 бійців бригади. Обмін азовців лишається ускладненим. Під час наймасштабнішого за весь час обміну, що відбувся 31 січня, не повернувся додому жоден військовослужбовець бригади.

Фото: Іван Станіславський

«Мій син «азовець», йому пощастило повернутися в травні минулого року пробувши в полоні майже рік. Але я пообіцяла, що буду виходити на акції доки не звільнять всіх його побратимів. Я сказала, що не буде такого, щоб тут стояла одна мама тому, що її син виходитиме останнім. Ми разом маємо бути голосом всіх військовополонених», – каже учасниця акції, на ім'я Дана.

Фото: Іван Станіславський

Саме особливе ставлення окупантів до бійців «Азова» спонукає родичів бути більш наполегливими.

Фото: Іван Станіславський

«Ми не опускаємо руки – ми боремось за повернення усіх оборонців Маріуполя додому! Борімося разом за їх визволення, нагадуймо щодня про тих, хто боровся за нас!», – каже координаторка спільноти родин військовополонених Маріупольського гарнізону Ірина Новосядло.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

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