Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою, артилерією та дронами-камікадзе

При всіх обстрілах минулось без загиблих та постраждалих.

Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою, артилерією та дронами-камікадзе
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

Росіяни 1 лютого атакували Дніпропетровську область артилерією та дронами-камікадзе. Також окупанти завдали удару ракетою.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог атакував Нікополь артилерією та дронами-камікадзе. Безпілотники спрямував і на Марганецьку, Мирівську, Покровську сільську громади”, - написав Лисак. 

Він зазначив, що на території району пошкоджені 9 приватних будинків та 2 господарські споруди. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Крім того, є руйнування на сільськогосподарському підприємстві, побиті гаражі, автомобілі, лінії електропередач. 

Також армія РФ вдарила ракетою по Новомосковському району, через що виникла пожежа.

При всіх обстрілах минулось без загиблих та постраждалих.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies