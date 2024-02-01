Росіяни 1 лютого атакували Дніпропетровську область артилерією та дронами-камікадзе. Також окупанти завдали удару ракетою.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Ворог атакував Нікополь артилерією та дронами-камікадзе. Безпілотники спрямував і на Марганецьку, Мирівську, Покровську сільську громади”, - написав Лисак.
Він зазначив, що на території району пошкоджені 9 приватних будинків та 2 господарські споруди.
Крім того, є руйнування на сільськогосподарському підприємстві, побиті гаражі, автомобілі, лінії електропередач.
Також армія РФ вдарила ракетою по Новомосковському району, через що виникла пожежа.
При всіх обстрілах минулось без загиблих та постраждалих.