При всіх обстрілах минулось без загиблих та постраждалих.

Росіяни 1 лютого атакували Дніпропетровську область артилерією та дронами-камікадзе. Також окупанти завдали удару ракетою.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог атакував Нікополь артилерією та дронами-камікадзе. Безпілотники спрямував і на Марганецьку, Мирівську, Покровську сільську громади”, - написав Лисак.

Він зазначив, що на території району пошкоджені 9 приватних будинків та 2 господарські споруди.

Крім того, є руйнування на сільськогосподарському підприємстві, побиті гаражі, автомобілі, лінії електропередач.

Також армія РФ вдарила ракетою по Новомосковському району, через що виникла пожежа.

При всіх обстрілах минулось без загиблих та постраждалих.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак