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Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини

Загалом протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли області.

Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини
Наслідки російського обстрілу Сумської області (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 1 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли Сумської області, під час яких пролунали 107 вибухів. 

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Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни били з мінометів та артилерії, а також скинули на неї ВОГ з БпЛА.

Юнаківську громаду окупанти обстріляли з артилерії та мінометів, а також атакували FPV-дронами та скидали ВОГи з БпЛА.

Також FPV-дронами, мінометів та артилерії атакували Краснопільську громаду.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів та артилерії, а Хотінську - з мінометів.

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