Аграрії протестують проти зростання цін на пальне, дешевий імпорт та бюрократичну тяганину.

Протести фермерів у Бельгії, 1 лютого 2024 року

Фермери заблокували вантажівки, які перетинають кордон між Бельгією та Нідерландами.

Про це пише Reuters з посиланням на транспортні центри країни.

Вони протестують, зокрема, проти зростання цін на пальне, дешевий імпорт та бюрократичну тяганину.

Заблоковано, серед інших, прикордонний перехід у напрямку Антверпена − другого за величиною міста Бельгії та другого за величиною порту Європи.

Фото: EPA/UPG Фермери влаштували пікет перед будівлею уряду провінції Гелдерланд в Арнемі, Нідерланди, 1 лютого 2024 року.

Фото: EPA/UPG Нідерландські та бельгійські фермери протестують на шосе поблизу Арендонка, поблизу кордону, 2 лютого 2024 року.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Нідерландські та бельгійські фермери протестують на шосе поблизу Арендонка, поблизу кордону, 2 лютого 2024 року.

Місцеві ЗМІ повідомили, що протести почалися в четвер пізно ввечері на бельгійській стороні, а низка нідерландських фермерів приєдналася пізніше.

У західній Бельгії фермери кілька днів блокували вантажівки, які в'їжджають або виїжджають з порту Зебрюгге, що є частиною порту Антверпен-Брюгге. Фламандська телекомпанія VRT повідомила, що заблоковано майже 2000 вантажівок.

Видання додає, що протести фермерів також тривають у Німеччині, Італії, Польщі, Греції, Португалії та Румунії.

Фото: EPA/UPG Фермери блокують тракторами вулицю під час протесту у Коїмбрі, Португалія, 1 лютого 2024 року.

Фото: EPA/UPG Італійські фермери протестують у Мілані, 1 лютого 2024 року.