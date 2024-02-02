Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік
Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
ГоловнаСвіт

Фермери блокують вантажівки на кордоні Бельгії та Нідерландів

Аграрії протестують проти зростання цін на пальне, дешевий імпорт та бюрократичну тяганину.

Фермери блокують вантажівки на кордоні Бельгії та Нідерландів
Протести фермерів у Бельгії, 1 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Фермери заблокували вантажівки, які перетинають кордон між Бельгією та Нідерландами.

Про це пише Reuters з посиланням на транспортні центри країни.

Вони протестують, зокрема, проти зростання цін на пальне, дешевий імпорт та бюрократичну тяганину.

Заблоковано, серед інших, прикордонний перехід у напрямку Антверпена − другого за величиною міста Бельгії та другого за величиною порту Європи.

Фермери влаштували пікет перед будівлею уряду провінції Гелдерланд в Арнемі, Нідерланди, 1 лютого 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Фермери влаштували пікет перед будівлею уряду провінції Гелдерланд в Арнемі, Нідерланди, 1 лютого 2024 року.

Нідерландські та бельгійські фермери протестують на шосе поблизу Арендонка, поблизу кордону, 2 лютого 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Нідерландські та бельгійські фермери протестують на шосе поблизу Арендонка, поблизу кордону, 2 лютого 2024 року.

Фото: EPA/UPG

Нідерландські та бельгійські фермери протестують на шосе поблизу Арендонка, поблизу кордону, 2 лютого 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Нідерландські та бельгійські фермери протестують на шосе поблизу Арендонка, поблизу кордону, 2 лютого 2024 року.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Місцеві ЗМІ повідомили, що протести почалися в четвер пізно ввечері на бельгійській стороні, а низка нідерландських фермерів приєдналася пізніше.

У західній Бельгії фермери кілька днів блокували вантажівки, які в'їжджають або виїжджають з порту Зебрюгге, що є частиною порту Антверпен-Брюгге. Фламандська телекомпанія VRT повідомила, що заблоковано майже 2000 вантажівок.

Видання додає, що протести фермерів також тривають у Німеччині, Італії, Польщі, Греції, Португалії та Румунії.

Фермери блокують тракторами вулицю під час протесту у Коїмбрі, Португалія, 1 лютого 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Фермери блокують тракторами вулицю під час протесту у Коїмбрі, Португалія, 1 лютого 2024 року.

Італійські фермери протестують у Мілані, 1 лютого 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Італійські фермери протестують у Мілані, 1 лютого 2024 року.

  • Лідери профспілок фермерів Франції закликали своїх колег зняти блокпости на дорогах і дали уряду три тижні, аби побачити перші результати обіцяних змін. Очільник Національної федерації спілок фермерів Арно Руссо заявив, що уряд прислухався до протестів і “час повертатися додому”.
  • Вчора фермери з Бельгії, Італії, Іспанії та інших європейських країн з'їхалися до Брюсселя, щоб вимагати від саміту лідерів Європейського Союзу розв'язання питань податків, зростання цін та дешевого імпорту. Протестувальники закидвали Європарламент яйцями та каміннями Європарламент, влаштовували підпали у районі інституції та запускали феєрверки. За оцінками поліції, основні магістралі Брюсселя заблокували приблизно 1300 тракторів.
  • Кілька днів тому французькі фермери заблокували Париж, перекривши вісім основних автомагістралей, що ведуть до міста.
  • Тоді ж уряд країни заявив, що наполягатиме на пом’якшенні екологічних норм Європейського Союзу щодо необроблених сільськогосподарських угідь. Зараз фермери повинні відповідати певним умовам, щоб отримати субсидії ЄС. Зокрема йдеться про вимогу відвести 4% сільськогосподарських угідь під “непродуктивні” території, де природа може відновитися. Це можна зробити, залишивши землю під паром.
  • Також стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон має намір обговорити із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн обмеження агроімпорту з України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies