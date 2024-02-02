Фермери заблокували вантажівки, які перетинають кордон між Бельгією та Нідерландами.
Про це пише Reuters з посиланням на транспортні центри країни.
Вони протестують, зокрема, проти зростання цін на пальне, дешевий імпорт та бюрократичну тяганину.
Заблоковано, серед інших, прикордонний перехід у напрямку Антверпена − другого за величиною міста Бельгії та другого за величиною порту Європи.
Місцеві ЗМІ повідомили, що протести почалися в четвер пізно ввечері на бельгійській стороні, а низка нідерландських фермерів приєдналася пізніше.
У західній Бельгії фермери кілька днів блокували вантажівки, які в'їжджають або виїжджають з порту Зебрюгге, що є частиною порту Антверпен-Брюгге. Фламандська телекомпанія VRT повідомила, що заблоковано майже 2000 вантажівок.
Видання додає, що протести фермерів також тривають у Німеччині, Італії, Польщі, Греції, Португалії та Румунії.
- Лідери профспілок фермерів Франції закликали своїх колег зняти блокпости на дорогах і дали уряду три тижні, аби побачити перші результати обіцяних змін. Очільник Національної федерації спілок фермерів Арно Руссо заявив, що уряд прислухався до протестів і “час повертатися додому”.
- Вчора фермери з Бельгії, Італії, Іспанії та інших європейських країн з'їхалися до Брюсселя, щоб вимагати від саміту лідерів Європейського Союзу розв'язання питань податків, зростання цін та дешевого імпорту. Протестувальники закидвали Європарламент яйцями та каміннями Європарламент, влаштовували підпали у районі інституції та запускали феєрверки. За оцінками поліції, основні магістралі Брюсселя заблокували приблизно 1300 тракторів.
- Кілька днів тому французькі фермери заблокували Париж, перекривши вісім основних автомагістралей, що ведуть до міста.
- Тоді ж уряд країни заявив, що наполягатиме на пом’якшенні екологічних норм Європейського Союзу щодо необроблених сільськогосподарських угідь. Зараз фермери повинні відповідати певним умовам, щоб отримати субсидії ЄС. Зокрема йдеться про вимогу відвести 4% сільськогосподарських угідь під “непродуктивні” території, де природа може відновитися. Це можна зробити, залишивши землю під паром.
- Також стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон має намір обговорити із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн обмеження агроімпорту з України.