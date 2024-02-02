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Саудівська Аравія хоче підписати оборонний пакт із США до президентських виборів

Для прискорення угоди Ель-Ріяд пропонує прийняти від Ізраїлю політичне зобов’язання щодо створення палестинської держави, а не конкретні кроки.

Саудівська Аравія хоче підписати оборонний пакт із США до президентських виборів
спCпадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман
Фото: EPA/UPG

Саудівська Аравія може прийняти від Ізраїлю політичне зобов’язання щодо створення палестинської держави, щоб отримати схвалення оборонного пакту з Вашингтоном до президентських виборів у США.

Про це пише Reuters.

У жовтні напад ХАМАСу на Ізраїль перервав місяці дипломатичних перемовин під керівництвом Вашингтона, спрямовані на те, аби змусити Саудівську Аравію нормалізувати відносини з Єрусалимом і вперше визнати країну.

Аби мати простір для маневру у перемовинах, саудівські посадовці заявили своїм американським колегам, що Ер-Ріяд не наполягатиме на тому, щоб Ізраїль зробив конкретні кроки щодо створення палестинської держави, а натомість прийме політичні зобов'язання.

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Пакт, що надає військовий захист США найбільшому у світі експортеру нафти в обмін на нормалізацію відносин з Ізраїлем, змінить Близький Схід, об'єднавши двох давніх ворогів і зв'язавши Ер-Ріяд із Вашингтоном у той час, коли Китай “закріплюється у регіоні”, зазначає видання.

Водночас ця важлива регіональна угода, яку багато хто вважав перспективною ще до війни між Ізраїлем і Хамасом, як і раніше, стикатиметься з численними політичними та дипломатичними перешкодами, зокрема через невизначеність щодо того, як розвиватиметься війна у Смузі Гази.

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