Саудівська Аравія хоче підписати оборонний пакт із США до президентських виборів

Саудівська Аравія може прийняти від Ізраїлю політичне зобов’язання щодо створення палестинської держави, щоб отримати схвалення оборонного пакту з Вашингтоном до президентських виборів у США.
Про це пише Reuters.
У жовтні напад ХАМАСу на Ізраїль перервав місяці дипломатичних перемовин під керівництвом Вашингтона, спрямовані на те, аби змусити Саудівську Аравію нормалізувати відносини з Єрусалимом і вперше визнати країну.
Аби мати простір для маневру у перемовинах, саудівські посадовці заявили своїм американським колегам, що Ер-Ріяд не наполягатиме на тому, щоб Ізраїль зробив конкретні кроки щодо створення палестинської держави, а натомість прийме політичні зобов'язання.
Пакт, що надає військовий захист США найбільшому у світі експортеру нафти в обмін на нормалізацію відносин з Ізраїлем, змінить Близький Схід, об'єднавши двох давніх ворогів і зв'язавши Ер-Ріяд із Вашингтоном у той час, коли Китай “закріплюється у регіоні”, зазначає видання.
Водночас ця важлива регіональна угода, яку багато хто вважав перспективною ще до війни між Ізраїлем і Хамасом, як і раніше, стикатиметься з численними політичними та дипломатичними перешкодами, зокрема через невизначеність щодо того, як розвиватиметься війна у Смузі Гази.
- Раніше міністр закордонних справ Саудівської Аравії, принц Фейсал ібн Фархан заявив, що Ель-Ріяд “дуже стурбований” безпекою на Близькому Сході, оскільки наслідки війни Ізраїлю та ХАМАСу поширюються у регіоні. Аби уникнути цього, Саудівська Аравія готова визнати Ізраїль, але з умовою, що Єрусалим зробить кроки до розв'язання проблеми двох держав із палестинцями.
- Вчора речник Держдепартаменту Метт Міллер заявив, що США продовжують підтримувати створення незалежної палестинської держави, і не було жодних змін у політиці з боку адміністрації президента щодо цієї мети.
- Пропозицію про створення палестинської держави, яку висунув Джо Байден, нещодавно відкинув прем’єр Ізраїлю Беняьмін Нетаньягу.