З окупації повернули ще двох дітей, – Прокудін

Це хлопчики, яким 13 та 15 років.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що з окупації вдалося повернули ще двох дітей.

“Ще одна українська родина – нарешті на вільній землі. З окупації вдалося вирвати прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє дітлахів, позбавлених батьківського піклування. Це хлопчики, яким 13 та 15 років. Зараз усі вони – у безпеці, під наглядом лікарів та психологів”, – повідомив Прокудін.

Він зазначив, що тільки з початку цього року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 40 дітей.

Нещодавно СБУ оголосила підозру двом соратницям Путіна за причетність до депортації дітей з Херсона. У період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини.