Головне за ніч та ранок середи, 20 березня: обстріли Сумщини, удари по Дніпропетровщині, влучання на Херсонщині

80 бойових зіткнень , понад 40 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи в російському Енгельсі, дискусія "Як нам виграти війну: перспективи української промисловості", організована LB.ua та EFI Group.

Уночі та зранку 20 березня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади, повідомляє Сумська ОВА.

За даними місцевої поліції, внаслідок обстрілів загинула одна цивільна особа. Також пошкоджено 4 приватні будинки, адміністративну будівлю, приміщення школи та дитячого садку, лікарню, магазин, зруйновано будівлю ліцею.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 700 російських окупантів, 16 ворожих артсистем і 37 безпілотників. Загалом Росія вже втратила в Україні 433 090 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Минулої доби в Херсонській області загинула одна людина, ще п'ятеро поранені.

Окупанти обстрілювали Берислав, Шевченківку, Хрещенівку, Антонівку, Станіслав, Широку Балку, Осокорівку, Дніпровське, Михайлівку, Качкарівку, Бургунку, Республіканець, Одрадокам'янку, Садове, Кізомис, Придніпровське, Шляхове та Херсон, повідомили в Telegram голови ОВА Олександра Прокудіна.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 8 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автомобіль", – йдеться у повідомленні.

Ворожих ударів уночі зазнала також Дніпропетровщина. Там росіяни поранили шістьох мешканців, зокрема родину з чотирьох людей із дитиною 12-ти років.

За 2023 рік підприємства акціонерного товариства "Українська оборона промисловість" наростили виробництво удвічі в грошовому еквіваленті. У одиницях продукції ці підприємства виробили понад 600 000 одиниць різного озброєння і техніки – в тисячу більше, ніж за рік до цього.

Але потреби все одно більші, ніж обсяги виробництва – не лише всього оборонно-промислового комплексу України, а і більшості країн світу. Про це генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін повідомив під час дискусії "Як нам виграти війну: перспективи української промисловості", організованої LB.ua та EFI Group.

Він наголосив, що ми воюємо з країною, яка витрачає з бюджету шалені кошти на закупівлю озброєння.

Україна сподівається збільшити власне виробництво завдяки допомозі країн-партнерів.

Про інші думки учасників дискусії – в наших новинах.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін написав у своїх соціальних мережах про нібито роботу системи протиповітряної оборони у місті Енгельс.

За його версією, було збито безпілотники. Чиновник стверджує, що руйнувань та постраждалих немає.

В Енгельсі розташований військовий аеродром, здатний приймати та споряджати крилатими ракетами літаки стратегічної авіації.

Кандидат від Республіканської партії на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що в разі обрання не припинятиме участь країни в НАТО. Проте висунув умову: інші члени Альянсу мають "платити чесно", маючи на увазі належне фінансування оборонної галузі.

Як пише Politico, про свій намір не розколювати 75-річний військовий блок мільярдер розповів ексочільнику британської Партії Брекзиту Найджелу Фераджу в етері каналу GB News.

Трамп наголосив, що європейські країни "повинні належним чином ставитися до США, бо без Штатів НАТО буквально не існує. Важливість НАТО для Європи більша, вони цим користуються".

Республіканець також підтвердив, що в разі нападу на одну з країн Альянсу Сполучені Штати виконають свої зобов'язання, але "якщо ми будемо платити свою чесну частку, а не свою і чиюсь ще".

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