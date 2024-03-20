Притула: потрібно на державному рівні припинити займатися філософією завищених очікувань

Засновник благодійного фонду розповів про те, як вплинули на кількість донатів минулорічні розповіді про те, яким успішним буде український наступ.

Оборонна стратегія України і її розвиток мають засадничо будуватися на філософії, що "Америки не існує", тобто треба розвивати виробництво для себе, а не сподіватися на союзників. Таку точку зору висловив засновник благодійного фонду Сергій Притула під час дискусії "Як нам виграти війну: перспективи української промисловості", організованої LB.ua та EFI Group.

Він пояснив, що Україні потрібно шукати як нові ринки, так і нові партнерства. Зокрема, вкладатися в виробництво озброєння на території інших країн.

"Ми сидимо постійно чекаємо, що нам дадуть американці. Я з повагою ставлюся до всіх потуг держави по розвитку мілтеку, оборонна промисловість розвивається і так далі", – сказав він.

Притула додав, що в Болгарії всі заводи з виробництва снарядів у 152 мм працюють на Україну, але цього очевидно недостатньо. Потрібно заводити українські кошти и виробництво інших держав.

Також, на його думку, потрібно на державному рівні припинити займатися філософією завищених очікувань. Ця стратегія нашкодила торік, коли українців готували до успішного наступу захисників.

У січні 2023 на рахунки фонду Сергія Притули зібрали 220 млн, а в лютому-березні-квітні пожертви обвалилися вниз – на тлі розповідей про те, як багато союзники надали підтримки. В цей же час бригади, задіяні в наступальній операції, просили допомоги в великих фондів.