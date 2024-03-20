Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
ГоловнаСуспільствоВійна

Притула: потрібно на державному рівні припинити займатися філософією завищених очікувань

Засновник благодійного фонду розповів про те, як вплинули на кількість донатів минулорічні розповіді про те, яким успішним буде український наступ. 

Притула: потрібно на державному рівні припинити займатися філософією завищених очікувань
Сергій Притула, засновник благодійного Фонду Сергія Притули
Фото: Макс Требухов

Оборонна стратегія України і її розвиток мають засадничо будуватися на філософії, що "Америки не існує", тобто треба розвивати виробництво для себе, а не сподіватися на союзників. Таку точку зору висловив засновник благодійного фонду Сергій Притула під час дискусії "Як нам виграти війну: перспективи української промисловості", організованої LB.ua та EFI Group.

Він пояснив, що Україні потрібно шукати як нові ринки, так і нові партнерства. Зокрема, вкладатися в виробництво озброєння на території інших країн.

"Ми сидимо постійно чекаємо, що нам дадуть американці. Я з повагою ставлюся до всіх потуг держави по розвитку мілтеку, оборонна промисловість розвивається і так далі", – сказав він.

Притула додав, що в Болгарії всі заводи з виробництва снарядів у 152 мм працюють на Україну, але цього очевидно недостатньо. Потрібно заводити українські кошти и виробництво інших держав.

Також, на його думку, потрібно на державному рівні припинити займатися філософією завищених очікувань. Ця стратегія нашкодила торік, коли українців готували до успішного наступу захисників.

У січні 2023 на рахунки фонду Сергія Притули зібрали 220 млн, а в лютому-березні-квітні пожертви обвалилися вниз – на тлі розповідей про те, як багато союзники надали підтримки. В цей же час бригади, задіяні в наступальній операції, просили допомоги в великих фондів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies