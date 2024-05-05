Фінляндія хоче побудувати із союзниками по НАТО тротиловий завод

Через війну РФ проти України відзначається безпрецедентне зростання попиту на TNT-вибухівку в західних країнах.

Фінляндія планує спільно з союзниками по НАТО побудувати завод із виробництва тротилу.

Про це виданню Yle заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

"Нам необхідно значно збільшити виробництво вибухових речовин. Тому ми маємо серйозно розглянути роль вітчизняної промисловості у цьому питанні", - сказав Хяккянен.

TNT, або тротил, який використовується в основному в боєприпасах для артилерії і мінометів, є одним зі стандартних вибухових матеріалів. Через війну РФ проти України відзначається безпрецедентне зростання попиту на TNT-вибухівку в західних країнах. Нині у Європі спостерігається майже критичний дефіцит TNT-вибухівки.

Єдиний завод у ЄС розташований у Польщі, але його рівень виробництва не відповідає попиту.

Хяккянен наголосив, що Фінляндія донесла до своїх союзників необхідність якнайшвидшого ухвалення рішень, адже Росія налаштована на тривалу війну, що збереже потребу у вибухових речовинах.

"Рішення необхідно ухвалювати зараз, щоб через рік або два почалося виробництво", - сказав міністр.

Він підкреслив, що йдеться про спільний проєкт. Остаточне рішення про те, де буде побудований завод, ще не ухвалено.