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В Україні провели перший аукціон з розмінування

На аукціоні розіграли право на розмінування ділянки в три гектари.

В Україні провели перший аукціон з розмінування
Фото: Центр нацспротиву

Розміновувати ділянку лісу на Житомирщині буде переможець  аукціону з розмінування.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

"В Україні є приватні сертифіковані оператори, є державні інститути. Якраз приватні оператори можуть сприяти розвитку ринку з демайнінгових послуг. Ми зробили перший тендер з розмінування: взяли невелику ділянку лісу на Житомирщині - у три гектари - і провели цей аукціон. Зараз ми маємо переможця і ділянку, яку вже починають розміновувати", - сказала вона.

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Вона наголосила, що перед тендером відбулась зустріч з операторами розмінування. На ній оператори розмінування “з великою недовірою поставилися до цього". 

Переможцем тендера став єдиний учасник, який запропонував ціну на 100 тис. гривень менше, ніж було анонсовано під час перемовин.

За словами Свириденко, зараз в Україні працює 16 операторів протимінної діяльності, 26 - у процесі сертифікації. Ще 40 операторів звернулися чи збирають інформацію про процедури та перелік документів, необхідних для сертифікації.

Раніше повідомлялось, що ДП «Ліси України» ініціюють проєкт, який має пришвидшити процес розмінування українських лісів та уберегти заміновані лісові території від масштабних пожеж.

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