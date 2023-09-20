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Окупанти викрадають людей у Михайлівці Мелітопольського району, - Федоров

Доля багатьох викрадених мешканців тимчасово окупованих територій лишається невідомою. 

Окупанти викрадають людей у Михайлівці Мелітопольського району, - Федоров
Фото: EPA/UPG

Російські окупаційні війська викрадають людей в Михайлівці Мелітопольского району Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Викрадені цивільні з ТОТ змушені чистити окопи за рашистськими свиньми солдатами на лінії фронту”, - написав Федоров. 

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Він уточнив, що викрадених людей відправляють чистити окопи, якщо вони не мають грошей. Якщо ж гроші у викрадених є, їх шантажують і вимагають викуп.

Мер Мелітополя наголосив, що доля багатьох викрадених мешканців тимчасово окупованих територій лишається невідомою. 

Раніше повідомлялось, що у Мелітополі Запорізької області окупанти посилюють інформаційну блокаду, мешканці не можуть нормально користуватися WhatsApp.

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