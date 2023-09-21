Російський суд заочно засудив журналіста Айдера Муждабаєва до шести років позбавлення волі

Російський Другий Західний окружний військовий суд заочно засудив журналіста Айдера Муждабаєва, одного з керівників кримськотатарського телеканалу ATR, до шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Суд визнав Муждабаєва винним у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, публічному виправданні тероризму або пропаганді тероризму. Муждабаєва засудили заочно з відбуванням покарання у виправній колонії терміном чотири роки.

Раніше МВС РФ оголосило Айдера Муждабаєва у федеральний розшук. Причиною цього став пост Муждабаєва у 2018 році у Facebook із полемічними закликами вжити надзвичайні заходи задля звільнення з російського ув’язнення українського кінорежисера Олег Сенцова.

Айдер Муждабаєв народився і виріс у російському Тамбові, він за походженням кримський татарин. У 2015 році журналіст через незгоду з окупацією Криму звільнився та переїхав до Києва, де згодом отримав українське громадянство.

Нагадаємо, у серпні російський суд залишив чинним вирок українському військовому та правозахиснику Буткевичу. Суд на окупованій Луганщині засудив його до 13 років колонії.