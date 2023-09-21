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Російський суд заочно засудив журналіста Айдера Муждабаєва до шести років позбавлення волі

Муждабаєва засудили “за заклики до тероризму”.

Російський суд заочно засудив журналіста Айдера Муждабаєва до шести років позбавлення волі
Фото: Радіо Свобода

Російський Другий Західний окружний військовий суд заочно засудив журналіста Айдера Муждабаєва, одного з керівників кримськотатарського телеканалу ATR, до шести років позбавлення волі. 

Про це повідомляє Укрінформ.

Суд визнав Муждабаєва винним у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, публічному виправданні тероризму або пропаганді тероризму. Муждабаєва засудили заочно з відбуванням покарання у виправній колонії терміном чотири роки.

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Раніше МВС РФ оголосило Айдера Муждабаєва у федеральний розшук. Причиною цього став пост Муждабаєва у 2018 році у Facebook із полемічними закликами вжити надзвичайні заходи задля звільнення з російського ув’язнення українського кінорежисера Олег Сенцова. 

Айдер Муждабаєв народився і виріс у російському Тамбові, він за походженням кримський татарин. У 2015 році журналіст через незгоду з окупацією Криму звільнився та переїхав до Києва, де згодом отримав українське громадянство.

Нагадаємо, у серпні російський суд залишив чинним вирок українському військовому та правозахиснику Буткевичу. Суд на окупованій Луганщині засудив його до 13 років колонії.

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