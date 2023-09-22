Служба безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак на Одеську область.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для здійснення ворожих ударів жінка передала окупантам електронні координати дев'яи об’єктів військової та критичної інфраструктури регіону. Серед них – укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди і стратегічно важливі локації залізничного сполучення.

Крім того, російська коригувальниця намагалась відслідкувати напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

"Втім, Служба безпеки викрила фігурантку ще на початковому етапі її розвідувально-підривної діяльності та поінформувала командування українських військ про можливі загрози повітряних атак РФ. У результаті були вжиті заходи для убезпечення Сил оборони за вказаними локаціями", - йдетьсяв повідомленні.

Саму ж коригувальницю за тримали на спробі передачі нових розвідданих окупантам.

Нею виявилась мешканка Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії підтримала окупантів і активно про це писала в заборонених соцмережах. Таким чином вона потрапила у поле зору ворожих спецслужб, які згодом дистанційно залучили її до співпраці.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її комунікації з агресором.

Жінці повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що Росія умисно бʼє по портовій та зерновій інфраструктурі відтоді, як односторонньо розірвала зернову угоду – це відбулося 17 липня.