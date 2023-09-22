В районі звільненої Кліщіївки тривають важкі бої біля залізниці, – Східне угруповання військ

У районі Кліщіївки, звільненої Силами оборони пʼять днів тому, тривають важкі бої. Зокрема, біля залізниці, якою росіяни отримують постачання, повідомив у ефірі Радіо Свобода (Свобода.Ранок) начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він розповів, що залізниця перебуває під постійними артилерійськими обстрілами – як Сил оборони, так і окупантів. Водночас росіяни повністю залізницю не контролюють.

"Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю. Про те і ми зараз намагаємося закріпитися аби повністю вже відбити у окупантів будь-які напрями просуватися на цьому напрямку і залізниця була наша", – сказав він.

Раніше Євлаш повідомив про взяття під вогневий контроль траси Бахмут-Горлівка, що ускладнило логістику для ворога. Росіяни цієї трасою теж здійснювали постачання.

17 вересня вдень зʼявилися перші повідомлення про звільнення захисниками Кліщіївки Донецької області. Увечері ці дані підтвердив президент Володимир Зеленський. Бійці бригади Національної поліції "Лють" разом із воїнами 80-ої ОДШБр та 5-ої ОШБр внаслідок тяжких боїв прогнали російських окупантів та повернули український прапор у звільнену Кліщіївку. Цей населений пункт ворог захопив у січні 2023, зокрема силами "групи Вагнера".

Євлаш пояснив, що звільнення цього населеного пункту створило для Збройних сил України плацдарм, який дозволить розвивати подальший наступ.