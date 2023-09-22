Росіяни знову обстріляли житлові квартали Херсона. Є загиблий і поранені

Вранці 22 вересня російська армія знову вдарила по житлових кварталах Херсона. Внаслідок влучання по приватному будинку загинув 25-річний чоловік, іще двоє людей поранені.

Пошкоджено будинки, господарські споруди та гаражі, повідомили в МВС та обласній прокуратурі. Окупанти відкрили вогонь близько 9 години.

"Також ворожий снаряд влучив на подвір’я місцевого мешканця. Чоловік отримав поранення. Через вибухову хвилю, вхід до подвір’я був заблокованим. Рятувальники швидко прибули на місце події та надали доступ до потерпілого медикам", – повідомили в МВС.

Фото: МВС Наслідки ударів по Херсону

Фото: МВС

Окупанти вчора обстрілювали Херсон і область 82 рази. Били прицільно по житлових будинках. Загинули семеро цивільних, 12 поранені.