​СБУ повідомила про підозру керівнику окупаційної ТРК "Крим"

Вона стала медійною "трибуною" для Аксьонова і Сальдо.

Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного колаборанта Вадима Первих – керівника так званої "телерадіокомпанії «Крим»", яку росіяни створили на тимчасово окупованому півострові.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Після повномасштабного вторгнення Росії загарбницька ТРК функціонує як єдина медійна платформа для поширення кремлівської пропаганди на окупованих територіях півдня України. До її структури входить 16 російських інформресурсів. Серед них – телеканали "Перший кримський" та "Крим 24". Під керівництвом Первих вони стали головними рупорами кремля в регіоні, а також "медіатрибунами" для місцевих гауляйтерів Аксьонова і Сальдо.

Крім того, в студіях ТРК монтували фейкові репортажі з передової та постановочні сюжети на підтримку незаконних "виборів" 2022 і 2023 років.

Сам Первих неодноразово публічно виступав за продовження війни проти України та закликав мешканців окупованих територій приєднуватись до російського війська. Такі "звернення" він оприлюднював як в ефірах підконтрольних телеканалів, так і на власних сторінках у заборонених соцмережах.

За даними слідства, Первих добровільно пішов на співпрацю з агресором одразу після захоплення українського півострова у 2014 році. За це його призначили "головним редактором" російського телеканалу "Перший кримський". Згодом колаборант став "заступником міністра інформації і зв’язку" окупаційної адміністрації РФ на українському півострові, а в квітні 2020 року – "гендиректором ТРК «Крим»".

Йому повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки Первих перебуває на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру керівнику "медіа-холдингу" окупованої Донеччини.