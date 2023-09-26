​В Угорщині ув’язнили українського капітана, через недбалість якого на Дунаї в 2019 році загинули 28 туристів

68-річний українець був визнаний винним у грубій недбалості. При цьому суд виправдав його за обвинуваченням у ненаданні допомоги постраждалим.

Угорський суд ухвалив рішення про позбавлення волі українця Юрія Чаплінського, капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn, який у 2019 році зіткнувся з екскурсійним катером на річці Дунай. В результаті загинули 28 людей.

Про це повідомляє BBC.

Чаплінського засудили до 5 років ув'язнення. Очікується, що він подасть апеляцію.

68-річний українець заперечував свою провину, але був визнаний винним у грубій недбалості. При цьому суд виправдав його за обвинуваченням у ненаданні допомоги постраждалим.

Сам Чаплінський заявив у суді, що глибоко шкодує про смертельну аварію.

Нагадаємо, зіткнення круїзного судна Viking Sigyn з прогулянковим катером на річці Дунай сталося 29 травня 2019 року. Катер перекинувся та затонув. Загалом на борту човна було 35 людей, з яких загинули 28 - переважно туристи з Південної Кореї. Ця катастрофа була найбільшою за 30 років на Дунаї, другій за довжиною річці Європи.

У листопаді 2019-го прокуратура Угорщини висунула офіційне обвинувачення одеситу, капітану швейцарського круїзного судна Viking Sigyn. Чаплінський був звільнений з-під варти після закінчення розслідування катастрофи. Його зобов'язали носити електронний пристрій стеження і не дозволяли залишати призначене місце проживання без дозволу.

Однак, у грудні того ж року українця знову заарештували. Прокурори заявили, що той може втекти від слідства і просили для нього 9 років в'язниці.