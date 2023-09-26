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Туреччина схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо США продадуть Анкарі F-16, - Ердоган

Анкара просила у США ці винищувачі ще восени 2021 року.

Туреччина схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо США продадуть Анкарі F-16, - Ердоган
Фото: EPA/UPG

Парламент Туреччини зможе ратифікувати заявку Швеції про вступ до НАТО залежно від рішення адміністрації США щодо продажу Туреччини літаків F-16. 

Про це сказав журналістам президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише The Guardian.

Ердоган сказав, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан та держсекретар США Ентоні Блінкен минулого тижня у Нью-Йорку обговорювали ратифікацію Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО.

За словами Ердогана, адміністрація США пов'язує рішення про продаж Туреччини винищувачів із її ратифікацією заявки Швеції. Водночас Ердоган наголосив, що заявка Швеції до НАТО та купівля Туреччиною F-16 "не пов'язані між собою" і залишаються на розсуд парламенту Туреччини.

Зазначимо, що Анкара запросила США винищувачі F-16 у жовтні 2021 року. Угода на $6 млрд передбачала продаж 40 літаків, а також комплекти для модернізації 79 бойових літаків, які вже перебувають на озброєнні ВПС Туреччини. Однак у Конгресі США можливість такої угоди зумовили низкою вимог, зокрема схваленням заявки Швеції на вступ до НАТО.

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Туреччина та Угорщина залишаються єдиними країнами НАТО, які не ратифікували заявку Швеції.

25 вересня прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина, ймовірно, найближчим часом не ратифікуватиме заявку Швеції на вступ в Північноатлантичний альянс.

Ердоган раніше казав, що схвалення турецьким парламентом вступу Швеції в НАТО залежить від дотримання Швецією обіцянок та не має точних термінів виконання.

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