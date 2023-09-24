Увечері в суботу в Києві прогримів вибух на Теремках. Місцеві кажуть, що невідомі підірвали притулок для котів "Котобаза", розташований у дворі будинку на вулиці Академіка Заболотного, 76а.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, поранених котів, яких вдалося знайти та спіймати, відвезли до ветеринарної клініки.

Жінка, яка опікувалася котами, раніше повідомляла про погрози "Котобазі" і писала заяву в поліцію.

Онновлення. Столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі. Правоохоронці також розповіли деталі.

"Подія сталась на вулиці Заболотного вчора, 23 вересня, близько 23:00 години. На місце негайно прибули вогнеборці ДСНС, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики. Відомо, що за вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку. Водночас у притулку кажуть, що врятувати вдалося небагатьох: із семи, доставлених в ветклініку, вижив лише один кіт.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки.

Поліція наразі з’ясовує всі обставини події та проводить слідчі дії.