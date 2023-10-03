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Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою МЗС Молдови

Йшлося про кроки на шляху до вступу в ЄС.

Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою МЗС Молдови
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

Про це йдеться в дописі Кулеби у Х (екствітер).

Кулеба підтвердив "відданість України міцному партнерству з Молдовою перед обличчям спільних викликів безпеці". 

Сторони скоординували євроінтеграційні кроки і, за словами українського міністра, працюють над тим, щоби "зробити Європу сильнішою".

Попеску додав, що Україна та Молдова роблять успішні кроки на шляху до ЄС і чекають на звіт Єврокомісії.

Нагадаємо, Єврокомісія може опублікувати доповідь щодо прогресу України у виконанні рекомендацій для кандидатів у Євросоюз 31 жовтня. А президентка Європарламенту Роберта Мецола сподівається, що країни-члени Євросоюзу розпочнуть офіційні переговори з Україною про вступ уже в грудні.

Днями Брюссель та Кишинів підписали угоду про статус місії Євросоюзу в Молдові для новоствореної Місії партнерства ЄС в країні.

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