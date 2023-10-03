Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою МЗС Молдови

Йшлося про кроки на шляху до вступу в ЄС.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

Про це йдеться в дописі Кулеби у Х (екствітер).

Кулеба підтвердив "відданість України міцному партнерству з Молдовою перед обличчям спільних викликів безпеці".

Сторони скоординували євроінтеграційні кроки і, за словами українського міністра, працюють над тим, щоби "зробити Європу сильнішою".

I had a call with @NicuPopescu to reaffirm Ukraine’s commitment to its strong partnership with Moldova in the face of common security challenges. We coordinated our European integration steps. As future EU members, Ukraine and Moldova are working together to make Europe stronger. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 3, 2023

Попеску додав, що Україна та Молдова роблять успішні кроки на шляху до ЄС і чекають на звіт Єврокомісії.

Spoke with my Ukrainian friend and counterpart, @DmytroKuleba.



Reafirmed our unwavering support for Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity. Both our countries are making impressive strides towards EU and are awaiting @EU_Commission's Enlargement report. pic.twitter.com/WHeeygQNi5 — Nicu Popescu (@nicupopescu) October 3, 2023

Нагадаємо, Єврокомісія може опублікувати доповідь щодо прогресу України у виконанні рекомендацій для кандидатів у Євросоюз 31 жовтня. А президентка Європарламенту Роберта Мецола сподівається, що країни-члени Євросоюзу розпочнуть офіційні переговори з Україною про вступ уже в грудні.

Днями Брюссель та Кишинів підписали угоду про статус місії Євросоюзу в Молдові для новоствореної Місії партнерства ЄС в країні.