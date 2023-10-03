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Кличко заявив, що опалювальний сезон в Києві може опинитися під загрозою зриву

Через різницю у тарифах на тепло і водопостачання виникла заборгованість.

Кличко заявив, що опалювальний сезон в Києві може опинитися під загрозою зриву
Фото: unian.net

Початок опалювального сезону в Києві може опинитися під загрозою зриву через заборгованість. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

"Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею (так само, як і перед усіма громадами) по компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. Ситуація насправді дуже серйозна", – зазначив він.

Як повідомив мер Києва, заборгованість, яку держава обіцяє погасити вже другий рік поспіль, станом на сьогодні, лише перед Києвом, становить 6,8 млрд гривень. А по всій Україні – 36 млрд гривень

"Тобто, місцева влада тарифи для населення не підвищувала, тим часом як зросла вартість усіх складових тарифу. Уряд обіцяв цю різницю компенсувати, президент давав доручення. Але коштів ми поки так і не дочекалися", – пояснив Кличко.

За його словами, теплопідприємства працюють із шаленими збитками і не може місто самотужки перекривати такі колосальні кошти.

Нагадаємо, органи самоврядування з різних областей України зверталися до Уряду щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання. Якщо не вирішити цю проблему, взимку без тепла можуть залишитись близько 11,5 млн людей.

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