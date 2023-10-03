У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція

Правоохоронці повідомили, що вбивство сталося в ніч на неділю на вул. Лаврській у центрі столиці.

Поліція Києва розслідує обставини вбивства військовослужбовцем ЗСУ двох своїх товаришів по службі в центрі Києва, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Поліція Києва розслідує обставини вбивства військовослужбовцем його товаришів зі служби. Стрілка затримано. Справу відкрито за ст. 115 ч. 2 (умисне вбивство)", - розповіли агентству в поліції.

У главку уточнили, що вбивство сталося в ніч на неділю на вул. Лаврській у центрі Києва.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка. Патрульні зупинили автомобіль для перевірки, між патрульними та водієм виник конфлікт. Водій накинувся на патрульних і почав їх бити, після чого один з поліцейських застосував вогнепальну зброю.