Головне за ніч та ранок вівторка, 3 жовтня: обстріли Херсонщини, спецоперація СБУ на Миколаївщині

У ніч на 3 жовтня росіяни атакували Україну 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Захисники збили 29 безпілотників та ракету.

Пуски ворог провів із тимчасово окупованого Криму: "шахедів" – із мису Чауда, "Іскандер-К" – з району Джанкой, повідомили в Повітряних силах. У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп.

"Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей", – розповіли військові.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 35 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі східніше Степового Донецької області. Ворог здійснив 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 279 440 осіб, за минулу добу – близько 360 військових, а також 15 танків, 8 бронемашин і 40 артилерійських систем.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні близько 8:00 окупанти обстріляли село Зміївка Бериславського району Херсонської області. Є влучання у житловий будинок, поранена людина.

Уночі зафіксували три "прильоти" по селу Інгулець Дар’ївської громади. Унаслідок обстрілів знищені адміністративна будівля та бібліотека, пошкоджена церква, пошта та адміністративне підприємство.

У селищі Велетенське через влучання сталася пожежа на прибудинковій території.

Служба безпеки України повідомила, що провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.

За даними відомства, зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону. Також вони коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру.

СБУ зауважує, що саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.

Встановлено, що координати українських об’єктів російські інформатори передавали до ФСБ через «зв’язкового». Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»).

Докладніше – в новині.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур відвідав Ірпінь та Бучу Київської області, повідомляє у Telegram Київська ОВА.

Зазначається, що Ханно Певкур побував на Гостомельському шосе, де триває активна відбудова житлового сектору і дороги. Подивився на відбудову багатоквартирних будинків у ЖК "Ірпінські Липки", один із яких був повністю зруйнований. Високий гість також оглянув місце комплексної відбудови приватного сектору навпроти "Ірпінських Липок".

У Бучі Ханно Певкур відвідав Церкву Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих і Меморіал жертвам російського вторгнення.

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