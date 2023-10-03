"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
​У справі про спробу підкупити Холодницького не сів ніхто. Всім дали умовні терміни, - ЦПК
​У справі про спробу підкупити Холодницького не сів ніхто. Всім дали умовні терміни, - ЦПК
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
ГУР підтвердило ураження Смоленського заводу, де виробляли ракети Х-59
ГУР підтвердило ураження Смоленського заводу, де виробляли ракети Х-59
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністр оборони Естонії відвідав Ірпінь та Бучу

Ханно Певкур вдруге з початку повномасштабної війни відвідує постраждалі внаслідок агресії РФ регіони Київщини.

Міністр оборони Естонії відвідав Ірпінь та Бучу
Фото: Київська ОВА

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур відвідав Ірпінь та Бучу Київської області.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

Зазначається, що Ханно Певкур побував на Гостомельському шосе, де триває активна відбудова житлового сектору і дороги. Подивився на відбудову багатоквартирних будинків у ЖК "Ірпінські Липки", один із яких був повністю зруйнований.

Міністр також оглянув місце комплексної відбудови приватного сектору навпроти "Ірпінських Липок".

У Бучі Ханно Певкур відвідав Церкву Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих і Меморіал жертвам російського вторгнення.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, у червні минулого року Ханно Певкур перебував з візитом у регіонах Київщини, що постраждали внаслідок російської окупації та бойових дій. Поїздкою його супроводжував заступник голови КОДА Михайло Ємець.

У лютому 2023 року Ханно Певкур відвідав Київ та зустрівся з колишнім міністром оборони Олексієм Резніковим. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies