Міністр оборони Естонії відвідав Ірпінь та Бучу

Ханно Певкур вдруге з початку повномасштабної війни відвідує постраждалі внаслідок агресії РФ регіони Київщини.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур відвідав Ірпінь та Бучу Київської області.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

Зазначається, що Ханно Певкур побував на Гостомельському шосе, де триває активна відбудова житлового сектору і дороги. Подивився на відбудову багатоквартирних будинків у ЖК "Ірпінські Липки", один із яких був повністю зруйнований.

Міністр також оглянув місце комплексної відбудови приватного сектору навпроти "Ірпінських Липок".

У Бучі Ханно Певкур відвідав Церкву Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих і Меморіал жертвам російського вторгнення.

Нагадаємо, у червні минулого року Ханно Певкур перебував з візитом у регіонах Київщини, що постраждали внаслідок російської окупації та бойових дій. Поїздкою його супроводжував заступник голови КОДА Михайло Ємець.

У лютому 2023 року Ханно Певкур відвідав Київ та зустрівся з колишнім міністром оборони Олексієм Резніковим.