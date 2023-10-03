В Одесі наркодилер прикривався рідною донькою під час продажу кокаїну

Чоловік їздив на оборудки з дитиною, а "товар" ховав у дитячому рюкзачку.

В Одесі 40-річний чоловік брав використовував 10-річну доньку, як прикриття для продажу кокаїну. Про це повідомляє поліція Одещини.

Правоохоронці затримали фігуранта на одній із вулиць міста, куди він прибув на таксі із партієюкокаїну.

"Для конспірації своїх намірів чоловік взяв із собою маленьку доньку, а "товар" поклав до її наплічника, попередньо запакувавши у поліетиленові пакети та пачки з-під дитячих солодких паличок", – повідомляють правоохоронці.

У чоловіка вилучили майже 1,4 кг кокаїну, заготовленого для збуту. Майже 680 грамів наркотиків вилучили на місці та перевірили експрес-тестом, який показав уміст кокаїну. Ще майже 700 грамів вилучили під час обшуку помешкання чоловіка.

Фігуранту повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту (ч. 2 ст. 307 ККУ). За цією статтею йому загрожує від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Суд відправив підозрюваного під варту з правом внесення застави розміром 5,2 млн гривень. Наразі правоохоронці встановлюють канал постачання наркотиків затриманому.

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