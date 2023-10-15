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ХАМАС утримує в заручниках 126 ізраїльтян, – ЦАХАЛ

У секторі Гази загинули понад 2300 людей.

ХАМАС утримує в заручниках 126 ізраїльтян, – ЦАХАЛ
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що підтверджена кількість ізраїльських заручників, які утримуються в Газі, становить 126 осіб, – повідомляє The Guardian.

ХАМАС раніше стверджував, що внаслідок ізраїльських авіаударів у Газі було вбито 13 заручників. У ньому сказано, що серед загиблих були іноземці, не уточнюючи їх національності.

Ізраїльські військові також заявили, що щонайменше 279 їхніх солдатів були вбиті з 7 жовтня, коли ХАМАС розпочав атаку на південь Ізраїлю. Загальна кількість ізраїльських втрат становить понад 1300 убитих.

У свою чергу Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що понад 2300 людей загинули під час бомбардувань Ізраїлю в секторі Газа після атаки ХАМАС, а лікарі попереджають, що ще тисячі людей можуть загинути, оскільки в медичних закладах на території закінчаться паливо та запаси.

За останніми даними, в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС загинули 18 громадян США, 21 вважається зниклим; загинули 13 громадян Франції, дев'ять вважаються зниклими; загинули вісім громадян Аргентини, 19 вважаються зниклими. Сім громадян Британії загинули, 10 вважаються зниклими; серед громадян Німеччини: чотири загинули, 13 вважаються зниклими; серед громадян КНР: чотири загинули, три вважаються зниклими; серед громадян Таїланду: чотири загинули, дев'ять вважаються зниклими; троє громадян Азербайджану загинули, один вважається зниклим.

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