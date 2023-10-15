У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
ГоловнаСвіт

Франція внесла 60 росіян у список осіб, які можуть бути особливо небезпечними

Із цієї кількості близько 40 позбавлені волі. Решту можуть.

Франція внесла 60 росіян у список осіб, які можуть бути особливо небезпечними
Фото: EPA/UPG

Франція внесла 60 громадян РФ у список осіб, які можуть бути особливо небезпечними - так званий список S, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM TV.

За словами французького міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, він зазначив, що отримав від влади дозвіл передати російській стороні список громадян РФ, які можуть бути депортовані.

"У списку "S" близько шістдесяти осіб росіян. Серед них, очевидно, є вихідці з Чечні. До цього часу наші інструкції полягали в тому, щоб систематично висилати цих людей, які можуть бути особливо небезпечними", – сказав міністр.

Він зазначив, що з цієї кількості близько 40 "або перебувають у в'язниці, або позбавлені волі в рамках заходів судових заходів". Решту можуть депортувати, якщо Францією досягне домовленості з російською владою".

Дарманен озвучив інформацію про російських громадян зі списку "S" після вбивства вчителя в місті Аррас. Нападник - уродженець Чечні. Він убив учителя літератури і поранив ножем ще двох людей у ліцеї. Згодом стало відомо, що його брат вже відбуває покарання за планування терактів. Нападник до інциденту перебував під наглядом поліції, але це не вдалося відвернути убивство.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, раніше український Мінкульт оновив "чорний список" російських артистів, які створюють загрозу національній безпеці України.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що уряд країни планує прийняти кілька законодавчих проєктів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies