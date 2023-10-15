Франція внесла 60 росіян у список осіб, які можуть бути особливо небезпечними

Франція внесла 60 громадян РФ у список осіб, які можуть бути особливо небезпечними - так званий список S, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM TV.

За словами французького міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, він зазначив, що отримав від влади дозвіл передати російській стороні список громадян РФ, які можуть бути депортовані.

"У списку "S" близько шістдесяти осіб росіян. Серед них, очевидно, є вихідці з Чечні. До цього часу наші інструкції полягали в тому, щоб систематично висилати цих людей, які можуть бути особливо небезпечними", – сказав міністр.

Він зазначив, що з цієї кількості близько 40 "або перебувають у в'язниці, або позбавлені волі в рамках заходів судових заходів". Решту можуть депортувати, якщо Францією досягне домовленості з російською владою".

Дарманен озвучив інформацію про російських громадян зі списку "S" після вбивства вчителя в місті Аррас. Нападник - уродженець Чечні. Він убив учителя літератури і поранив ножем ще двох людей у ліцеї. Згодом стало відомо, що його брат вже відбуває покарання за планування терактів. Нападник до інциденту перебував під наглядом поліції, але це не вдалося відвернути убивство.

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