У двох громадах Донеччини проведуть примусову евакуацію дітей, – ОВА

На території Торецької громади перебувають 240 дітей, на території Мар’їнської – 19.

У Торецькій та Мар’їнській громаді Донецької області буде проведена масова евакуація дітей. Про це заявив виконуючий обов’язки очільника Донецької ОВА Ігор Мороз.

“На території Торецької громади знаходиться майже 240 дітей, на території Мар’їнської громади (у Єкатеринівці, Єлизаветівці) – 19”, – розповів він в ефірі телемарафону.

За словами Мороза, дітей будуть вивозити у більш безпечні місця після узгодження відповідних документів в Мінреінтеграції.

“Міськими військовими адміністраціями вже прийняте рішення (про примусову евакуацію – ред.), яке підтримане обласною військовою адміністрацією, матеріали направлені до державної комісії, яку очолює віцепрем’єр-міністр, міністр реінтеграції Ірина Верещук”, – зазначив т.в.о. очільника Донецької ОВА.

Нагадаємо, станом на початок жовтня на території Донецької області залишаються 40 576 дітей, більшість із них у порівняно віддалених від лінії фронту населених пунктах.

На початку примусової евакуації дітей з фронтових міст 524 дитини були перевезені до більш безпечних регіонів. Були випадки переховування дітей батьками, які самі не хотіли виїжджати.