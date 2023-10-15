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Двоє чоловіків підірвалися на вибуховому пристрої у Чернігівській області

Один загинув, інший травмований.

Двоє чоловіків підірвалися на вибуховому пристрої у Чернігівській області
Фото: ЕРА/UPG

15 жовтня двоє чоловіків підірвалися на вибуховому пристрої у Чернігівській області.

Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, повідомлення про трагедію надійшло о 14.57. Це сталося в лісосмузі на території Киїнської громади. 

"За попередньою інформацією один чоловік загинув, ще один - травмований. На місці події працюють вибухотехніки", - зазначив Чаус.

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Нагадаємо, днями на Харківщині чоловік отримав поранення внаслідок вибуху невідомого предмету. Він зміг самостійно звернутися до лікарів. А ось водій бензовоза, який підірвався на вибуховому пристрої, помер від травм на місці.

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