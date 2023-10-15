Щодня сотні росіян доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця, - Спротив

Місцеві працівники бʼють на сполох - через таку ситуацію є загроза епідемічного спалаху інфекції.

За інформацією українського підпілля, тіла сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Тіла окупантів складають у коридорах, на подвірʼях моргів та інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання.

Місцеві працівники бʼють на сполох - через таку ситуацію є загроза епідемічного спалаху інфекції.

Кількість втрат росіян зросла через їхні невдалі наступи. Також ворогам Партизани допомагають Силам оборони ефективно уражати обʼєкти окупантів у тилу тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, за минулу добу втрати ворога зросли на ще 880 осіб і сягнули вже близько 287 770 окупантів. Лише на Таврійському напрямку росіяни втратили вчора 644 особи.