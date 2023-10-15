ЗСУ прийняли на озброєння багатоцільовий вертоліт та швидкісний мотоцикл

Йдеться про вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.

Міністерство оборони України прийняло на постачання нові зразки військової техніки – гелікоптер ВО 105 Е-4 та швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"На постачання Збройних Сил України прийняті чергові зразки військової техніки – вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС. Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4, німецького виробництва, використовується для спостереження. Також, на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі", – йдеться у повідомленні.

За допомогою швидкісного мотоциклу "KTM 450 ЕХС" можна транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості.

У Міністерстві оборони України тестують дві моделі жіночих бронежилетів з конструктивно вигнутою пластиною.