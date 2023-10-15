У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ прийняли на озброєння багатоцільовий вертоліт та швидкісний мотоцикл

Йдеться про вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.

ЗСУ прийняли на озброєння багатоцільовий вертоліт та швидкісний мотоцикл
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Міністерство оборони України прийняло на постачання нові зразки військової техніки – гелікоптер ВО 105 Е-4 та швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"На постачання Збройних Сил України прийняті чергові зразки військової техніки – вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС. Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4, німецького виробництва, використовується для спостереження. Також, на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі", – йдеться у повідомленні.

За допомогою швидкісного мотоциклу "KTM 450 ЕХС" можна транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості.

У Міністерстві оборони України тестують дві моделі жіночих бронежилетів з конструктивно вигнутою пластиною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies