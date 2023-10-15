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Через новий обстріл росіян центр Херсона залишився без світла

Пошкоджені лінії електропередач. 

Через новий обстріл росіян центр Херсона залишився без світла
Фото: “Енергоатом”

Армія РФ знову атакувала Херсон із тимчасово окупованого лівобережжя.

Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, внаслідок чергового прильоту знову пошкоджені лінії електропередач. 

"На зараз знеструмлений центр міста. Проводяться ремонтні роботи!", - зазначив Мрочко.

До цього він повідомляв, що після ранкового обстрілу вдалося відновити електропостачання у Шуменському та мікрорайоні ХБК, у центрі міста, на Житлоселищі та Острові.

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Нагадаємо, зранку 15 жовтня окупанти із Су-34 обстріляли обласний центр. За попередніми даними, це були керовані авіабомби. В результаті атаки почалися перебої з електропостачанням і водою.

Через ворожі нічні обстріли села Кізомис на Херсонщині тяжкі поранення отримав літній чоловік.

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