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Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини і пошкодили приватні будинки та лінії електропередач

У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Частково їх уже заживили.

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини і пошкодили приватні будинки та лінії електропередач
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. 

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У першому поцілив по районному центру, Покровській та Марганецькій громадах. Загалом там пошкоджено 20 приватних будинків, 5 господарських споруд і складське приміщення. Побиті й лінії електропередач. У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Частково їх вже заживили", - зазначив Лисак.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

За його словами, через ворожий обстріл були знеструмлені деякі будинки у Грушівській громаді Криворізького району. Наразі фахівці відновили мережі. 

Жертв і постраждалих немає.

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Нагадаємо, нині протягом дня росіяни обстрілюють Херсон, його передмістя і область. Нещодавно ворог скинув дві керовані авіабомби по селищах поблизу Херсона. Жертв на руйнувань немає. Також рашисти накрили вогнем Золоту Балку на Херсонщині.

Крім того, окупаційні війська завдали ракетного удару по сільській громаді Запорізького району.

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