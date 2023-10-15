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Росіяни цілий день обстрілюють Херсон та передмістя (оновлено)

Пошкоджені будинки та лінії електропередач.

Росіяни цілий день обстрілюють Херсон та передмістя (оновлено)
Фото: Роман Мрочко

Протягом неділі 15 жовтня росіяни періодично обстрілюють Херсон та передмістя. Про це повідомляють голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

О 20:16 Мрочко заявив, що ворог обстрілює Херсон. Вибухи чути у центральній частині міста і Дніпровському районі. Начальник МВА закликав жителів перейти до безпечних місць та триматися подалі від вікон.

О 19:59 начальник МВА написав, що ворог атакував центр і Корабельний район. Інформація про потерпілих поки не надходила.

"Подбайте про власну безпеку і своїх близьких! З 20:00 у Херсонській міській територіальній громаді починається комендантська година. Зважте на це", – наголосив він.

О 17:32 Прокудін повідомив, що ворог скинув дві керовані авіабомби на селища поблизу Херсона. Жертв на руйнувань немає. Очільник ОВА закликав жителів подбати про власну безпеку та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, близько 17:00 російська авіація завдала удару двома керованими авіабомбами по Херсону та передмістю. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Мрочко додав, що тільки на Херсонську міську територіальну громаду сьогодні ворог скинув чотири керовані авіабомби.

О 15:57 начальник Херсонської МВА написав, що у Херсоні лунають вибухи.

"Місто – під щільним вогнем з боку російських окупаційних військ! Через ворожі обстріли пошкоджені лінії електропередач, є руйнування будинків", – повідомив Мрочко.

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Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни обстріляли село Золота Балка на Херсонщині. Є влучання у приватний будинок і господарські споруди, пошкоджена будівля дитячого садка.

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