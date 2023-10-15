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У Донецькій області досі залишаються понад 40,5 тис. дітей, — ОВА

Батьки змінювали адреси, аби не виїжджати з Бахмута.

У Донецькій області досі залишаються понад 40,5 тис. дітей, — ОВА

Станом на початок жовтня на території Донецької області залишаються 40576 дітей, більшість із них у порівняно віддалених від лінії фронту населених пунктах. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.

На початку примусової евакуації дітей з фронтових міст,  524 дитини були перевезені до більш безпечних регіонів.

"На жаль, були й випадки переховування дітей. Зокрема, у Бахмуті дорослі, що самі не бажали виїжджати, ховали своїх дітей за іншими адресами, щоб представники влади не змогли їх евакуювати", — повідомив голова Донецької ОВА Ігор Мороз.

Очільник області закликав батьків та опікунів вберегти життя своїх дітей та евакуюватися.

У населених пунктах деокупованої Херсонщини, звідки відповідно до рішення Ради оборони області через обстріли мають евакуюватися родини з дітьми, залишається близько 1300 дітей.

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