Російські окупанти накрили вогнем Золоту Балку на Херсонщині.
Про це повідомляє обласна військова адміністрація.
Зафіксовано близько 28 «приходів». Є влучання у приватний будинок і господарські споруди. Також окупанти пошкодили будівлю дитячого садка.
Під щільним вогнем перебуває і Херсон. Начальник МВА Роман Мрочко повідомив, що в місті лунають вибухи.
Він оприлюднив фото, на яких видно наслідки влучання ворожих снарядів у Корабельному районі Херсона.
Нагадаємо, нині армія РФ неодноразово вже атакувала Херсон. В результаті останньої атаки був знеструмлений центр міста.
Зранку 15 жовтня окупанти обстріляли обласний центр із Су-34. За попередніми даними, це були керовані авіабомби. В результаті атаки почалися перебої з електропостачанням і водою.