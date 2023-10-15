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Росіяни обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, пошкоджено дитсадок

Зафіксували 28 "приходів".

Росіяни обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, пошкоджено дитсадок
Фото: змі окупантів

Російські окупанти накрили вогнем Золоту Балку на Херсонщині.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Зафіксовано близько 28 «приходів». Є влучання у приватний будинок і господарські споруди. Також окупанти пошкодили будівлю дитячого садка. 

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Під щільним вогнем перебуває і Херсон. Начальник МВА Роман Мрочко повідомив, що в місті лунають вибухи.

Він оприлюднив фото, на яких видно наслідки влучання ворожих снарядів у Корабельному районі Херсона.

Нагадаємо, нині армія РФ неодноразово вже атакувала Херсон. В результаті останньої атаки був знеструмлений центр міста.

Зранку 15 жовтня окупанти обстріляли обласний центр із Су-34. За попередніми даними, це були керовані авіабомби. В результаті атаки почалися перебої з електропостачанням і водою.

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