У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
ГоловнаСуспільствоВійна

​В Ізюмському районі Харківщини на вибухонебезпечному предметі підірвався 14-річний хлопець

Його госпіталізували.

​В Ізюмському районі Харківщини на вибухонебезпечному предметі підірвався 14-річний хлопець
Фото: United24

15 жовтня ще одна дитина підірвалася на вибухонебезпечному предметі.

Це сталося в с. Кам'янка Ізюмського району Харківщини, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Постраждав 14-річний хлопець. Його госпіталізували з пораненням, він отримує необхідну допомогу лікарів.

Синєгубов закликав жителів області пам'ятати про високу мінну небезпеку та бути дуже обережними. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, нині трагедія сталася в Миколаївській області. Там на міні підірвався 14-річний хлопець. Він загинув, а його товариш поранений.

У Чернігівській області на вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies