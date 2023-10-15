​В Ізюмському районі Харківщини на вибухонебезпечному предметі підірвався 14-річний хлопець

15 жовтня ще одна дитина підірвалася на вибухонебезпечному предметі.

Це сталося в с. Кам'янка Ізюмського району Харківщини, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Постраждав 14-річний хлопець. Його госпіталізували з пораненням, він отримує необхідну допомогу лікарів.

Синєгубов закликав жителів області пам'ятати про високу мінну небезпеку та бути дуже обережними.

Нагадаємо, нині трагедія сталася в Миколаївській області. Там на міні підірвався 14-річний хлопець. Він загинув, а його товариш поранений.

У Чернігівській області на вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків.