​В Ізюмському районі Харківщини на вибухонебезпечному предметі підірвався 14-річний хлопець

15 жовтня ще одна дитина підірвалася на вибухонебезпечному предметі.
Це сталося в с. Кам'янка Ізюмського району Харківщини, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Постраждав 14-річний хлопець. Його госпіталізували з пораненням, він отримує необхідну допомогу лікарів.
Синєгубов закликав жителів області пам'ятати про високу мінну небезпеку та бути дуже обережними.
Нагадаємо, нині трагедія сталася в Миколаївській області. Там на міні підірвався 14-річний хлопець. Він загинув, а його товариш поранений.
У Чернігівській області на вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків.