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МВФ оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України, - керівник НБУ

Наразі донори вже виділили $14 млн. Ціль – зібрати $65 млн.

МВФ оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України, - керівник НБУ
Фото: Facebook/Андрій Пишний

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України.

Про це повідомив керівник Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, фонд охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу нашої держави та успішного здійснення реформ. 

"У параграфі 8 двох останніх Меморандумів України з МВФ є така цитата: «На першій фазі [програми] наш основний фокус буде на збереженні макроекономічної, зовнішньої та фінансової стабільності для того, щоб зміцнити спроможність України на її шляху до перемоги»", - зазначив Пишний.

Глава Нацбанку додав, що наразі донори вже виділили для фонду $14 млн. Ціль –  зібрати $65 млн. 

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Нагадаємо, цього місяця прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із місією Міжнародного валютного фонду в Україні кроки, необхідні для реалізації спільної чотирирічної програми з Фондом на суму 15,6 млрд доларів.

Загалом міжнародна бюджетна допомога нашій державі з початку року склала $29,7 млрд.

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