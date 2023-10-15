МВФ оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України, - керівник НБУ

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України.

Про це повідомив керівник Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, фонд охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу нашої держави та успішного здійснення реформ.

"У параграфі 8 двох останніх Меморандумів України з МВФ є така цитата: «На першій фазі [програми] наш основний фокус буде на збереженні макроекономічної, зовнішньої та фінансової стабільності для того, щоб зміцнити спроможність України на її шляху до перемоги»", - зазначив Пишний.

Глава Нацбанку додав, що наразі донори вже виділили для фонду $14 млн. Ціль – зібрати $65 млн.

Нагадаємо, цього місяця прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із місією Міжнародного валютного фонду в Україні кроки, необхідні для реалізації спільної чотирирічної програми з Фондом на суму 15,6 млрд доларів.

Загалом міжнародна бюджетна допомога нашій державі з початку року склала $29,7 млрд.