На Миколаївщині загинув неповнолітній - підірвався на ворожій міні

У Миколаївській області 14-річний хлопець підірвався на міні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, трагедія сталася у Баштанському районі.

В результаті вибуху постраждала ще одна дитина. 12-річного товариша загиблого травмовано.

"Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії", - додав міністр.

Він зазначив, що всього з початку повномасштабного вторгнення Росії через підриви на вибухонебезпечних предметах загинули 248 осіб, 525 було травмовано.

Нагадаємо, нині на вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє осіб на Чернігівщині. Один чоловік загинув, інший поранений.

Днями на Харківщині чоловік отримав поранення внаслідок вибуху невідомого предмету. Він зміг самостійно звернутися до лікарів.