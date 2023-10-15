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На Миколаївщині загинув неповнолітній - підірвався на ворожій міні

Його товариш - поранений.

На Миколаївщині загинув неповнолітній - підірвався на ворожій міні

У Миколаївській області 14-річний хлопець підірвався на міні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, трагедія сталася у Баштанському районі.

В результаті вибуху постраждала ще одна дитина. 12-річного товариша загиблого травмовано.

"Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії", - додав міністр.

Він зазначив, що всього з початку повномасштабного вторгнення Росії через підриви на вибухонебезпечних предметах загинули 248 осіб, 525 було травмовано.

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Нагадаємо, нині на вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє осіб на Чернігівщині. Один чоловік загинув, інший поранений.

Днями на Харківщині чоловік отримав поранення внаслідок вибуху невідомого предмету. Він зміг самостійно звернутися до лікарів.

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