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МЗС працює над поверненням в Україну міжнародних брендів, – Кулеба

Присутність міжнародного бізнесу в Україні додаватиме впевненості в перемозі.

МЗС працює над поверненням в Україну міжнародних брендів, – Кулеба
Фото: з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну міжнародні бренди, зокрема, IKEA, H&M і Zara.

Про це міністре закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в інтерв’ю Наталії Мосійчук.

Він розповів, що мережу закладів швидкого харчування McDonald's вдалося повернути після телефонної розмови розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. На думку Кулеби, повернення ресторанів McDonald's на вулиці українських міст дає сигнал інвесторам про те, що в Україні можна працювати.

Міністр переконаний, що присутність іноземного бізнесу додасть українцям впевненості у перемозі.

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Нагадаємо, 20 вересня минулого року в Києві відкрилися перші три ресторани  McDonald’s. Згодом заклади мережі почати з’являтися у столиці та інших українських містах. У грудні ресторан McDonald's відкрився у Бучі.

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