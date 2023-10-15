Німеччина посилила охорону єврейських установ

Також уряд видворюватиме з країни прихильників ХАМАСу.

Влада Німеччини вирішила посилити захист єврейських установ в країні на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Про це в інтерв’ю Bild заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

За словами Ненсі Фезер, найвищим пріоритетом є захист євреїв у Німеччині, а також єврейських та ізраїльських установ.

"Захист був ще більше посилений",– зазначила глава МВС Німеччини.

Фезер підкреслила, що німецькі органи безпеки будуть використовувати всі правові, поліцейські та розвідувальні засоби проти ісламістських рухів.

Також, уряд Німеччини використає всі законні можливості, аби видворити прихильників ХАМАСу з країни.

"Існує нульова толерантність до антисемітської та антиізраїльської агітації і нульова толерантність до насильства. Ми використаємо всі законні можливості для депортації прихильників ХАМАС", – додала міністерка.

Нагадаємо, у Німеччині група Samidoun організовувала пропалестинські протести, і зараз за нею стежить берлінська розвідка.