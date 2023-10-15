Єврорада оприлюднила заяву щодо ситуації на Близькому Сході

Члени Європейської ради оприлюднили заяву щодо ситуації на Близькому Сході.

Текст заяви опублікували на сайті Ради.

"Європейський Союз найрішучішим чином засуджує ХАМАС та його жорстокі та невибіркові терористичні атаки по всьому Ізраїлю та глибоко шкодує про загибель людей. Терору немає виправдання. Ми рішуче наголошуємо на праві Ізраїлю захищати себе відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед такими жорстокими і невибірковими нападами. Ми підтверджуємо важливість забезпечення захисту всіх цивільних осіб у будь-який час відповідно до міжнародного гуманітарного права", - йдеться в тексті.

Єврорада закликала ХАМАС негайно звільнити всіх заручників без будь-яких попередніх умов. Також Рада висловилася за важливість надання термінової гуманітарної допомоги і запевнила, що "готова продовжувати надавати підтримку громадянам Гази, які найбільше її потребують, в координації з партнерами, гарантуючи, що такою допомогою не будуть зловживати терористичні організації".

Також Єврорада виступила за запобігання ескалації війни і наголосила на необхідності "широкої взаємодії з законною палестинською владою, а також з регіональними та міжнародними партнерами" щодо цього питання.

Нагадаємо, напередодні, 14 жовтня, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) анонсувала новий розширений етап операції проти ХАМАС у секторі Гази. Йдеться про інтегровану та скоординовану атаку з повітря, моря і суші. Опісля Іран попередив, що якщо "військові злочини та геноцид Ізраїлю не будуть негайно припинені, ситуація може вийти з-під контролю".

Днями США провели закулісні переговори з Іраном, щоб застерегти країну від ескалації війни в Ізраїлі.