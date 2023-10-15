CNN: Ізраїль відновив водопостачання південної частини Гази

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомив, що Ізраїль відновив водопостачання південної частини Гази.

Про це пише CNN.

Цю інформацію підтвердив також радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Я можу сказати вам, що протягом останньої години я спілкувався зі своїми ізраїльськими колегами, які повідомили мені, що вони фактично знову відкрили водопровід у південній частині Гази", – сказав Салліван CNN.

США провели дипломатичні переговори з Організацією Об’єднаних Націй, Йорданією, Єгиптом та іншими країнами, щоб забезпечити доступ гуманітарних вантажів до Гази в міру поглиблення кризи.

CNN з посиланням на палестинське міністерство охорони здоров’я зазначає, що кількість загиблих у Газі зросла до 2 450 осіб, ще 9 200 дістали поранення.

Нагадаємо, жителі сектора Газа (прибережного анклаву, який контролює ХАМАС) зазнали ударів з повітря після того, як міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант наказав здійснити "повну облогу" цього району, включаючи припинення поставок електроенергії, їжі, води та палива.

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили понад тисячу цивільних, взяли під контроль деякі військові об'єкти. Ізраїль заявив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".