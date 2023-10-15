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КПП на кордоні Гази та Єгипту буде відкритий для евакуації людей, – Блінкен

Ізраїль закрив два пункти пропуску на кордоні з Газою після атаки бойовиків ХАМАС 7 жовтня.

КПП на кордоні Гази та Єгипту буде відкритий для евакуації людей, – Блінкен
Фото: cnn.com

Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що контрольно-пропускний пункт Рафах між Газою та Єгиптом "буде відкритий" для евакуації людей із сектора Газа.

Ця заява була зроблена після зустрічі Блінкена з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі, пише CNN.

"Рафах буде відкритий… Разом з ООН, Єгиптом, Ізраїлем та іншими країнами ми встановлюємо механізм, за допомогою якого можна отримати допомогу та надати її людям, які її потребують", – зазначив Блінкен.

Ізраїль закрив два пункти пропуску на кордоні з Газою і ввів "повну облогу" території, блокуючи постачання палива, електроенергії та води. Це залишило контрольно-пропускний пункт у Рафаху єдиним виходом для вивезення людей з анклаву і доставки допомоги туди.

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Офіційні особи з кількох країн брали участь у переговорах щодо того, коли пропускний пункт може бути відкритий.

Держсекретар також повідомив, що президент Джо Байден призначив колишнього посла в Туреччині Девіда Саттерфілда для координації допомоги. Саттерфілд прибуде до Ізраїлю завтра.

Блінкен також сказав, що він мав "дуже хороші розмови" як з аль-Сісі, так і з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.

Він додав, що всі країни, з якими він спілкувався, поділяли мету США щодо запобігання ескалації та забезпечення допомоги цивільним особам, які застрягли в Газі.

Нагадаємо, 12 жовтня держсекретар Ентоні Блінкен прилетів до Ізраїлю, щоб продемонструвати підтримку країни з боку США. Очікувалося, що під час візиту він зустрінеться з високопоставленими ізраїльськими чиновниками, а також спробує допомогти звільнити заручників, викрадених бойовиками ХАМАС.

Раніше видання CNN з посиланням на палестинське міністерство охорони здоров’я зазначало, що кількість загиблих у Газі зросла до 2 450 осіб, ще 9 200 дістали поранення.

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