Жовква: Майже щодня Зеленський вестиме перемовини з лідерами країн-членів ЄС щодо переговорів про вступ України

Парламент тим часом працюватиме над внесенням рекомендованих змін в українське законодавство.

Після того, як Єврокомісія рекомендувала лідерам ЄС почати процес переговорів про вступ України до блоку, Президент Володимир Зеленський майже щодня проводитиме перемовини зі своїми європейськими колегами.

Про це в етері телемарафону сказав заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква.

"Майже кожного дня президент України Володимир Зеленський проводитиме переговори з лідерами держав-членів ЄС. І так, одним з найважливіших питань про зброю, поряд з фінансовою підтримкою буде питання позитивного рішення у грудні", - зазначив Жовква.

Він додав, що засідання Євроради щодо цього питання відбуватиметься 14-15 грудня. Абсолютна більшість лідерів країн-членів ЄС підтримує переговори про вступ України.

Заступник глави ОПУ сказав, що парламент працюватиме над внесенням змін у законодавство, аби покращити ситуацію щодо інших рекомендації Єврокомісії. Зокрема, щодо прав нацменшин. За словами Жовкви, Україна дотримуватиметься в цьому питання рекомендацій Венеціанської комісії, але не виконуватиме "забаганки якоїсь держави" (маючи на увазі Угорщину).

Жовква додав, що вже цього місяця парламент має ухвалити необхідні зміни. Для цього з керівництвом і фракціями Ради працює Президент Зеленський.

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно рекомендувала почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль офіційно отримав від посла ЄС в Україні Катаріни Матернової відповідний звіт ЄК.

Тим часом уряд Німеччини має "ґрунтовно вивчити" цей документ Європейської комісії щодо України.

Водночас Україна передала Угорщині детальну дорожню карту щодо вирішення питання національної меншини. Раніше стало відомо, що уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном погрожує блокувати рішення на користь України щодо початку перемовин про вступ до Євросоюзу на наступному саміті ЄС у грудні.