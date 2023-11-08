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Міф про Україну як найбільш корумповану країну Європи розвіяно, - Єрмак

Європа потребує України, а Україна потребує Європи, наголосив Єрмак.

Міф про Україну як найбільш корумповану країну Європи розвіяно, - Єрмак
Фото: скрин відео

Україна та Європейський Союз мають спільне стратегічне завдання: об'єднання заради безпеки і процвітання. Та дорожня карта, якою ми рухаємося, є спільним планом України та ЄС.

Про це йдеться в коментарі глави Офісу президента України Андрія Єрмака, переданому "Інтерфакс-Україна".

"Що маємо в сухому залишку? Насамперед констатацію, що Україна виконала практично всі рекомендації Єврокомісії. Міф про найбільш корумповану країну Європи розвіяно. Міф про уповільнення реформ розвіяно. Міф про занепад демократії розвіяно. Ми перейшли на наступний рівень. І рухаємося далі. Ми однодумці, і ми бачимо це однаково: Європа потребує України, а Україна потребує Європи", - наголосив Єрмак.

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На його думку, нова хвиля розширення стала для Євросоюзу нагальним питанням. У ЄС визріває консенсус про необхідність політичного рішення щодо цього кроку. 

"Попри скепсис, спекуляцію і відверту брехню недругів, ми крок за кроком йдемо до мети. Наразі маємо черговий незаперечний доказ того, що незважаючи на російську агресію та перманентну інформаційну війну, ми впевнено просуваємось шляхом реформ та демократичної трансформації", - підкреслив глава Офісу президента.

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна робить зусилля на шляху реформ, і наступну оцінку її поступу нададуть у березні 2024. Вона сказала, що Україні ще слід попрацювати над певними реформами включно з антикорупційною. 

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