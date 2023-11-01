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На Миколаївщині внаслідок обстрілів росіян поранені двоє людей

Минулої доби ворог обстріляв Очаківську та Куцурубську громади. 

На Миколаївщині внаслідок обстрілів росіян поранені двоє людей
Віталій Кім
Фото: Анна Стешенко

На Миколаївщині внаслідок обстрілів росіян поранені двоє людей. 

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Вчора, 31 жовтня, о 09:04 та сьогодні, 1 листопада, о 00:01 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Також вчора, о 09:08, 09:12 та 19:12 ворожі удари фіксувалися по населених пунктах Яселка та Дмитрівка Куцурубської громади. Поранень зазнали двоє людей. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Нагадаємо, уночі ворог бив "Шахедами" та ракетою по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Сили ППО знищили 18 ворожих дронів та ракету Х-59.

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