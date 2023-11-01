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Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет

Правоохоронці стверджують, що ця організація працювала в інтересах Росії.

Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Фото: Цензор.Нет

Служба безпеки України та Нацполіція проводять обшуки по всій Україні у секти "АллатРа", повідомляє Цензор.Нет із посиланням на джерела. 

За даними правоохоронців, ця "релігійна" організація працювала в інтересах РФ та просувала прокремлівські наративи. 

Фото: Цензор.Нет

Фото: Цензор.Нет

Зазначимо, раніше народна депутатка Інна Совсун писала, що аллатрівці влаштовували телемости з Рociєю, запрошували поговорити пyтiнicтів та депутатів від «Єдиної Рociї». Катування та вбивства у Бучі на своїх заходах коментують, як «мы убиваем другу друга».

Інна Совсун також повідомила, що, за інформацією журналістів-розслідувачів, до цієї організації входять: Ірина Верещук, Іван Баканов та його протеже Олег Кулініч із кримського СБУ, якого звинувачують у держзраді, колишній заступник керівника ЦСО відділу «А» СБУ Михайло Кухаренко, мер Черкас Анатолій Бондаренко, Надія Савченко.

Також народна депутатка зазначила, що незмінний з 1998 року мер Коростеня Володимир Москаленко прийняв «Глобальну партнерську угоду АллатРа» у статут міста і навіть встановив на центральній площі Коростеня пам'ятник у вигляді її символу. Щоправда, простояв символ недовго. А Віталій Останній, керівник управління Кіровоградської ОДА, очолює організацію в Кропивницькому і під час Революції гідності був одним з організаторів місцевого aнтимaйдaнy.

Крім того, за інформацією Інни Совсун, активну діячку АллатРи Христину Берестецьку нещодавно затримала поліція за те, що вона збирала інформацію про розташування ЗСУ і об’єктів критичної інфраструктури Києва — та передавала pociянам.

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