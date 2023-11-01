Окупанти обстріляли за добу п’ять районів Харківщини, є загиблий

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів, з використанням авіації та іншого озброєння масовано обстрілював цивільне населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджений житловий будинок. Загинув чоловік близько 50 років. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 52 років. У місті Вовчанськ Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено 4 приватні будинки та будівлі комунального підприємства з благоустрою.

У селі Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено 2 приватні будинки та будівлі сільськогосподарського підприємства. Також під ударами ворога перебували: Куп'янськ-Вузловий, Дворічна, Юрченкове, Уди, Ветеринарне, Курилівка, Кучерівка та інші населені пункти. Усього обстріляно більше 25 населених пунктів області.

У селі Велика Комишуваха Ізюмського району близько 13:00 на невідомому вибуховому пристрої у власному дворі підірвався чоловік 60 років. Госпіталізований з пораненням.

Вчора ввечері, близько 23:30, ворог вдарив керованою авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району, пошкоджено 2 приватних будинки.

Сьогодні близько 8 ранку російські військові обстріляли Куп'янськ Харківської області. Попередньо, без постраждалих. Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 16,8 га території та знешкодили 127 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку тривають запеклі бої. За добу наші захисники відбили близько 10 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки.

Нагадаємо, співробітники поліції, волонтери та представники місцевої влади продовжують евакуйовувати мешканців Харківської області, які перебувають під обстрілами росіян. З Куп'янського району виїхали ще 32 людини, зокрема 16 дітей.