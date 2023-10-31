Головне за вівторок, 31 жовтня: 59 бойових зіткнень, звіт місії ООН щодо удару по Грозі

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні має підстави вважати, що це Росія атакувала село Гроза на Харківщині, де загинули 59 цивільних.

Як ідеться у звіті місії, щоб встановити перебіг подій, Управління Верховного комісара ООН з прав людини опитало 35 осіб, серед яких - місцеві, свідки, двоє людей, що вижили після ракетного удару, а також медперсонал і співробітники моргу.

Прес-секретар Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл заявила, що є розумні підстави вважати, що ракету запустили російські збройні сили. За її словами, під час нападу "було жодних ознак присутності військовослужбовців чи будь-яких інших законних військових цілей у кафе чи поруч із ним". "Російські збройні сили або не зробили все можливе, щоб переконатися, що об'єкт нападу був військовим об'єктом, а не цивільними особами або цивільними об'єктами, або навмисно націлилися на цивільних осіб або цивільні об'єкти", - йдеться у звіті місії.

Місія з'ясувала, що ракета "Іскандер", якою вдарили по Грозі, перебуває в арсеналі російської армії, оскільки українська не має такої зброї.

"Ми закликаємо Російську Федерацію провести повне та прозоре розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності та вжити заходів для запобігання подібним нападам у майбутньому", — сказала Тросселл.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 59 бойових зіткнень.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох - по зенітно-ракетних комплексах противника та ще одного - по пункту управління.

Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, вісім артилерійських засобів, а також район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також українські бійці відбили низку ворожих штурмів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 31 жовтня – в нашій новині.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинуло 25 громадян України.

"Нам відомо про 25 громадян України, які загинули внаслідок нападу терористів", - сказав посол на пресконференції в Києві.

Загалом унаслідок атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль понад 1 400 ізраїльтян і громадян інших держав загинули, понад 5 000 були поранені.

За словами Бродського, більшість українців, які загинули в Ізраїлі, мали подвійне громадянство.

Докладніше – в новині.

Сьогодні, 31 жовтня, з Авдіївки Донецької області евакуювали ще трьох людей. Дітей в Авдіївці вже немає, розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Зазначається, що у місті зараз залишаються 1 586 жителів.

"Місто стирають. Минулої доби понад 40 масованих обстрілів по території громади та вісім авіаційних ударів. Якщо почнеться третя хвиля, то скоріш вона буде потужніша, аніж попередні. Погодні умови ускладнюють логістику та евакуацію", - сказав Барабаш.

Він додав, що люди можуть виїхати з міста за різними програмами. "Є можливість виїжджати у новозбудовані місця компактного проживання під Києвом та на західну Україну, де можна проживати родинами до п'яти років безплатно. Є варіанти пансіонів для літніх людей з забезпечення медичного догляду та харчування. На Донеччині нова програма, яку презентують, де є можливість влаштування на роботу", - уточнив очільник міста.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!